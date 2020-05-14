Прокуратура обязала снести аварийный дом у Посадниково  

Прокуратура обязала главу Кусинского сельского поселения Киришского района организовать снос аварийный дом в поселке возле станции Посадниково.

Строение расселили в 2019 году. В сентябре муниципалитет приобрел для жителей квартиры, договоры социального найма заключены в ноябре. Снести аварийный дом должны были в течение трех месяцев после расселения. Однако деньги на это не были заложены в бюджеты поселения на 2019 и 2020 годы.