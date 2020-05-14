Пенсионерам и многодетным семьям Ленобласти будут бесплатно выдавать маски

Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте рассказал о дополнительных мерах поддержки населения.

Так, со следующего понедельника, 18 мая, соцзащита начнет бесплатно выдавать маски многодетным и малообеспеченным семьям, а также пенсионерам и инвалидам с минимальной пенсией. Они получат комплекты по 10 масок.

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Также он отметил, в Ленобласти при его поддержки стартовала акция. Волонтеры бесплатно раздают маски на улицах населенных пунктов. Общий объем первой партии — 200 тысяч масок.