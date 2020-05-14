Рособрнадзор: ЕГЭ пройдет после 19 июня

Окончательное решение по срокам проведения ЕГЭ будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала единого государственного экзамена. Также рассматриваются и более поздние сроки. Окончательное решение будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Вам будет интересно Выпускники школ смогут выбрать, сколько предметов ЕГЭ сдавать Выпускники школ смогут выбрать, сколько предметов ЕГЭ они будут сдавать для поступления в университеты, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее Минпросвещения... 14.05.2020 85

Напомним, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятиклассников вовсе отменили. Итоговые оценки выставят на основании годовых результатов.

Ранее, единый государственный экзамен предлагали перенести на середину июля или начало августа. В связи с этим, начало учебного года в вузах будет отложено на 1 октября.