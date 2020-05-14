Видео: замглавы Красносельского района Петербурга задержали за взятку

Замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов получил через замдиректора жилищного агентства Владимира Шулицкого 300 000 рублей от предпринимателя.

По версии следствия, в обмен на деньги Алексей Миронов должен был оказывать покровительство коммерческой структуре, а также способствовать заключению с ней государственных контрактов.

Однако предприниматель на самом деле сотрудничал со следствием. Посредник был задержан сразу после передачи денег на улице Катерников рядом с Южно-Приморским парком. Затем задержали чиновника. На видео – обыск в его загородном доме в деревне Тавры.