В Ленинградской области отмечен рост цен на топливо, следует из данных Петростата.

В мае 2026 года бензин марки АИ-98 подорожал на 1,3% и стал стоить в среднем 97 рублей 81 копейку за литр, а по сравнению с началом года рост составил 7,5%. Другие марки бензина также прибавили в цене: АИ-95 по сравнению с январем подорожал на 5,3% и в мае стоил в среднем 69 рублей 81 копейку за литр, АИ-92 — на 5,4% до 64 рублей 89 копеек за литр.

Цена на дизель также увеличилась — на 4,8%, и в мае литр этого топлива стоил в среднем 78 рублей 22 копейки.