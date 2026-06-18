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Новости Экономика

В Ленобласти выросли цены на топливо

В Ленинградской области отмечен рост цен на топливо, следует из данных Петростата.

бензин
Фото: ivbg.ru.

В мае 2026 года бензин марки АИ-98 подорожал на 1,3% и стал стоить в среднем 97 рублей 81 копейку за литр, а по сравнению с началом года рост составил 7,5%. Другие марки бензина также прибавили в цене: АИ-95 по сравнению с январем подорожал на 5,3% и в мае стоил в среднем 69 рублей 81 копейку за литр, АИ-92 — на 5,4% до 64 рублей 89 копеек за литр.

Цена на дизель также увеличилась — на 4,8%, и в мае литр этого топлива стоил в среднем 78 рублей 22 копейки.

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17.06.2026
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Теги

топливо бензин Петростат Ленобласть
Новости Социум

В Гатчине перезахоронили останки бойцов и мирных жителей, погибших в годы войны

В среду, 17 июня, в парке «Сильвия» на территории музея-заповедника «Гатчина» прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны

В Гатчине перезахоронили останки бойцов и мирных жителей, погибших в годы войны - Останки были найдены поисковым отрядом «Искра».
Фото: следком.

У памятника комсомольцам-подпольщикам были преданы земле останки 51 бойца Красной Армии и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие сотрудники Следственного комитета, представители администрации Гатчины и комитета по молодежной политике Ленобласти, а также депутат Госдумы Ольга Занко.

Останки были найдены поисковым отрядом «Искра». Следственный комитет продолжает работу по установлению обстоятельств гибели советских граждан в годы войны. Расследуется уголовное дело.

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16.06.2026
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Теги

перезахоронили останки Ленобласть Гатчина

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