В Петербурге задержан заместитель гендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Как ранее сообщал ivbg.ru, в центральном офисе «Ленэнерго» на площади Конституции в Петербурге прошли обыски. Искали 70 млн рублей, пропавших из бюджета «Зенит-Арены».

Обыски связаны с прокладкой кабельных линий в 2015 и 2016 годах для построенной на Крестовском острове «Зенит-Арены». Поставщиком услуг была московская компания «Эстралин». Ей через субподрядчика передали бюджет – 900 млн рублей, из которых 70 млн рублей расходованы «непрозрачно». Другими словами, непонятно, куда и кем.

14 мая в Петербурге задержан заместитель генерального директора «Ленэнерго» по капитальному строительству Алексей Горячев. По версии следствия, этот человек причастен к «пропаже» 70 млн рублей. Мера пресечения будет избираться 15 мая.