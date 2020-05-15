Меры поддержки и работу шведских предприятий в Ленобласти обсудили в ходе видеоконференции

Онлайн-встреча представителей шведских компаний и региональных властей собрала 30 участников и была посвящена работе в условиях COVID-19.
Среди рассмотренных вопросов были условия работы компаний, сроки устранения нарушений по результатам проверок, предложения по федеральным мерам поддержки отдельных отраслей. Была затронута одна из важнейших тем — выработка совместных мер поддержки бизнеса, направленных на предотвращение роста себестоимости продукции в новых экономических условиях.
Как уже ранее писал ivbg.ru, индивидуальные предприниматели в Ленобласти могут рассчитывать на отсрочку платежей по налогам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев, снижение ставки налога по УСН («доходы») с 6% до 1% для определённых ОКВЭД, снижение значения коэффициента К2 (при ЕНВД), продление на 4 месяца налога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года. Также предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки по оплате коммерческой аренды до 01.10.2020 года с последующей рассрочкой платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее чем на 50% за тот период, когда Ваше предприятие не работало. Если предприниматель арендует государственное или муниципальное имущество, то он может получить освобождение от арендной платы сроком на 3 месяца (март, апрель, май), отсрочку на уплату арендных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рассрочкой до конца 2020 года, отсрочку на уплату арендных платежей 01.10.2020 с рассрочкой до конца 2021 года (для наиболее пострадавших хозяйствующих субъектов).