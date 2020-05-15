Меры поддержки и работу шведских предприятий в Ленобласти обсудили в ходе видеоконференции

Онлайн-встреча представителей шведских компаний и региональных властей собрала 30 участников и была посвящена работе в условиях COVID-19.

«Мы заинтересованы в планомерном развитии шведского бизнеса на нашей территории. Для нас крайне важно, чтобы шведский бизнес продолжал работать и верить в российскую экономику и продолжал инвестировать в экономику нашего региона», — отметил первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Антон Финогенов.

Среди рассмотренных вопросов были условия работы компаний, сроки устранения нарушений по результатам проверок, предложения по федеральным мерам поддержки отдельных отраслей. Была затронута одна из важнейших тем — выработка совместных мер поддержки бизнеса, направленных на предотвращение роста себестоимости продукции в новых экономических условиях.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, индивидуальные предприниматели в Ленобласти могут рассчитывать на отсрочку платежей по налогам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев, снижение ставки налога по УСН («доходы») с 6% до 1% для определённых ОКВЭД, снижение значения коэффициента К2 (при ЕНВД), продление на 4 месяца налога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года. Также предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки по оплате коммерческой аренды до 01.10.2020 года с последующей рассрочкой платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее чем на 50% за тот период, когда Ваше предприятие не работало. Если предприниматель арендует государственное или муниципальное имущество, то он может получить освобождение от арендной платы сроком на 3 месяца (март, апрель, май), отсрочку на уплату арендных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рассрочкой до конца 2020 года, отсрочку на уплату арендных платежей 01.10.2020 с рассрочкой до конца 2021 года (для наиболее пострадавших хозяйствующих субъектов).