В Петербурге кинотеатры начали продавать билеты

Несмотря на то, что в Петербурге кинотеатры могут открыться на самых поздних этапах ослабления ограничений, некоторые уже начали продавать билеты.

Так, пресс-служба сети кинотеатров «Мираж синема» сообщает, что организация запускает продажу сертификатов на киносеансы. Соответствующие билеты можно будет использовать на любой киносеанс и в любом кинотеатре сети.

Сертификаты назвали одной из антикризисной мер в условиях пандемии.

Ранее в Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 мая. Александр Беглов подписал соответствующее постановление, это распространяется на все ранее введенные запреты и ограничения.