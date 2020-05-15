Мужчину, убившего экс-жену садовыми ножницами в Эдази, заключили под стражу до июля

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве в Волосовском районе Ленобласти.

14 мая Волосовский городской суд избрал меру пресечения 63-летнему жителю деревни Эдази, его обвиняют в убийстве бывшей супруги, которая жила на соседнем участке. Мужчина останется под стражей до 12 июля.

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По версии следствия, 9 мая пьяный мужчина поссорился с экс-супругой и ударил ее 20 раз садовыми ножницами. А затем, обмотав ее труп строительной пленкой и скотчем, сбросил в яму в полукилометре от дома.