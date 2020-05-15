В Сосновом Бору открылись ярмарки

Решение открыть ярмарки администрация Соснового Бора приняла в связи с вхождением в “зеленую зону” по эпидемической обстановке в условиях коронавируса.

В четверг, 14 мая, в Сосновом Бору в условиях пандемии открылись две ярмарки: на проспекте Героев и на улице Солнечная. Их работа завершится уже на следующей неделе 23 и 24 мая. Об этом сообщают «Невские новости«.

Такое решение местная администрация приняла в связи с тем, что город находится в так называемой “зеленой зоне” по эпидемической обстановке в условиях коронавируса.

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