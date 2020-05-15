В Ленобласти с 1 июня могут открыться крупные фитнес-центры

Александр Дрозденко не исключает скорое открытие крупных фитнес-центров в Ленобласти, об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.
В настоящее время, по словам губернатора Ленобласти, этот вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором.
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15.05.2020 141
Напомним, что в Ленобласти началось поэтапное снятие ограничений по COVID-19. Система послаблений выстроена через три зоны, в зависимости от показателей по заболеваемости.