В Ленобласти с 1 июня могут открыться крупные фитнес-центры

Александр Дрозденко не исключает скорое открытие крупных фитнес-центров в Ленобласти, об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

В настоящее время, по словам губернатора Ленобласти, этот вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором.

Вам будет интересно "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" возобновили работу При этом принят ряд дополнительных санитарных норм для посетителей и сотрудников центров. Администрации торговых комплексов "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" в... 15.05.2020 141

Напомним, что в Ленобласти началось поэтапное снятие ограничений по COVID-19. Система послаблений выстроена через три зоны, в зависимости от показателей по заболеваемости.