Многодетный отец Андрей Бовт из Химози стал фигурантом еще одного уголовного дела

Теперь Андрей Бовт также подозревается в незаконном изготовлении, хранении и переделке оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Ранее многодетному отцу было предъявлено обвинение по четырем статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ». Также в апреле 2020 года его направили на психолого-психиатрическую экспертизу.

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Напомним, 16 декабря в дом на улице Ополченцев в деревне Химози Гатчинского района нагрянули силовики. Внутри были найдены восемь детей и целый арсенал: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое.

Также по версии следствия, в период времени с 2012 года по декабрь 2019 года 46-летний Андрей Бовт — глава семейства — неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет. Его супруга, по предварительным данным, узнала о происходящем в ноябре этого года, но никуда не обратилась.