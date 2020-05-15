В Ленобласти для автобусов откроют Кудровский проезд

Ленобласть планирует на следующей неделе запустит движение автобусов через Кудровский проезд.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, с 18 мая автобусы №596Б начнут курсировать через Кудровский проезд по маршруту между Кудрово и станцией метро “Проспект Большевиков”.

Отмечается, что на маршрут выйдут низкопольные автобусы ЛиАЗ 529267, работающие на компримированном природном газе, общественный транспорт рассчитан на 108 пассажиров, 28 мест из них сидячие.

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Как отмечают в правительстве, запуск автобуса позволит разгрузить улично-дорожную сеть города.