Леса и дороги Ленобласти проверят в выходные инспекторы Гостехнадзора

Цель проверки — выявить нарушителей самоизоляции, а также выявить самоходную технику, эксплуатация которой идет с нарушениями

Специалисты Гостехнадзора вместе с сотрудниками ДПС будут выявлять и пресекать нарушения в использовании квадроциклов, тракторов, дорожных, строительных и лесных самоходных машинами. Параллельно они будут вести разъяснительную работу с гражданами о необходимости неукоснительного соблюдения запрета посещения лесов, масочного режима и режима самоизоляции.

Также с 13 по 31 мая инспектора гостехнадзора Ленинградской области проводят профилактическую операцию «Частник».

В связи с этим ivbg.ru напоминает владельцам техники о необходимости иметь при себе все необходимые документы и эксплуатировать исправную, с прохождением технического осмотра, застрахованного в установленном порядке технику.