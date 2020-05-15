Скулил сутки: петербуржцы заперли щенка на балконе, спасением занялись пожарные

Сегодня днем, 15 мая, в группе «ДТП и ЧП СПб» очевидица сообщила о щенке, который сутки скулил, находясь на балконе седьмого этажа дома по Московскому проспекту в Петербурге.

Уточняется, что животное пыталось выбраться на свободу, поскольку на балконе его заперли сами хозяева, после чего пропали.

Очевидица позвонила в МСЧ, в результате щенка спасли. За происходящим наблюдали соседи и сотрудники правоохранительных органов.