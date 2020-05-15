Качество санобработки дворов и домов проверят во Всеволожском, Выборгском и Ломоносовском районах

Специалисты Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проверят качество санитарной обработки во Всеволожском, Выборгском и Ломоносовском районах.

Проверка пройдет на следующей неделе. Специалисты также проверят организации мероприятий по дезинфекции и работы аварийно-диспетчерских служб. Особое внимание инспекторы уделяют адресам, по которым от жителей поступают обращения на горячую линию комитета.

На этой неделе проверки прошли в поселках Новый Свет и Сиверский Гатчинского района, в поселке им. Морозова во Всеволожском районе, в городе Отрадное в Кировском районе, в Волосово и поселке Кикерино в Волосовском районе, а также в городе Сосновый Бор. Значительных нарушений не выявлено, при этом некоторым управляющим компаниям указано на необходимость усиления контроля за обработкой панелей домофонов, окон, электрощитов.

Дома, в которых выявлены нарушения по санобработке, инспектируются повторно. Всего с 30.03.20 Госжилнадзором проверено 410 многоквартирных домов.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области продолжают контролировать качество санобработки дворов и домов. Санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно.