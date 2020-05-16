МВД напомнило россиянам о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Пресс-центр МВД России пояснил, что россиянам будет грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей за отказ от прохождения теста на коронавирус.

Уточняется, отказ будет расцениваться как «бездействие граждан при коронавирусе». К таким ситуациям также относится отказ вызывать врача на дом при появлении симптомов и сокрытие данных о возвращении из-за границы.

Также ответственность грозит лицам, нарушившим меры, принятые для нераспространения коронавируса. А именно гражданам с подтвержденным коронавирусом или контактировавшим с больными и тем, кто вернулся из-за рубежа.