Мальчика, пострадавшего от нападения собаки под Выборгом, погрузили в искусственную кому

Вчера вечером, 15 мая, стало известно о нападении собаки на пятилетнего мальчика в садоводстве «Каравелла» у поселка Гончарово в Выборгском районе.

Как сообщалось ранее, ребенка доставили в реанимацию, он получил множественные раны мягких тканей головы и лица. Уточняется, что на мальчика напал метис азиатской овчарки, который находится на привязи у строения для сторожа, передает 47news.

Вскоре из выборгской больницы мальчика доставили в детскую больницу №19 в Петербурге с помощью вертолета. Пациента ввели в искусственную кому.

Незадолго до происшествия мать с ребенком выехали на отдых. Семья считается благополучной, ранее в поле зрения полиции не попадала.

Проводится проверка.