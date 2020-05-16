Преподаватель русского языка и литературы Людмила Филиппова приняла участие во всероссийском конкурсе «Насквозь просвечивающая душа», посвященном 100-летию творчества писателя Федора Абрамова.

Людмила преподает в школе-интернате поселка Ефимовский Бокситогорского района. В своей работе она отразила личное восприятие таких произведений Федора Абрамова, как «Деревянные кони», «Мамониха», а также тетралогии «Пряслины» – «Братья и сёстры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом», сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Победительница конкурса отметила, что стремилась показать душу автора и передать то, как он чувствует и переживает извечные проблемы людей.