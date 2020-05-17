Предполагаемый налетчик на автосервис в Петербурге обратился в больницу со сломанными пятками

В больницу Всеволожска обратился молодой человек с закрытым переломом руки и обеих пяток. Его подозревают в налете на автосервис по улице Симонова в Петербурге.

На возможную причастность к преступлению указывают характерные травмы. Напомним, сотрудник автосервиса пытался остановить злоумышленников с помощью ВАЗ — он пробил ворота и влетел в BMW налетчиков, задев минимум двоих из них.

Пациент утверждает, что упал с подоконника. Он представился полицейским 35-летним уроженцем Самарской области, а в Петербург приехал погостить к другу.