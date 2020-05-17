В США нашли лекарство от коронавируса

Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics заявила, что ей удалось найти лекарство, способное блокировать коронавирусную инфекцию.

Глава компании Генри Джи сообщил, речь идет об антителе STI-1499, которое «обволакивает» вирус и в течение четырех суток выводит его из организма, сообщает Fox News.

«Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое точно работает», — подчеркнул Генри Джи

Антитело испытали в лабораторных условиях, компания еще не может запустить массовое производство лекарства. При этом, по словам эксперта, применение препарата позволит снять введенные в странах ограничения.