Прокуратура Ленобласти проверяет ТЦ «Мега»

С сегодняшнего дня, 17 мая, торговые центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» на границе с Петербургом закрыты для посетителей.

Кроме того, прокуратура Ленобласти уже начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-владельца центров Ingka Centres. Из-за нарушений именно в этой части были закрыты ТЦ.

При этом на странице «Мега Парнас» во «ВКонтакте» сообщается, что продолжат работу только те магазины, которые продают товары первой необходимости.

«Остальные магазины будут закрыты до дальнейших распоряжений. Мы, как и прежде, продолжаем следить за ситуацией и строго следовать рекомендациям местных органов власти», — говорится в сообщении.

Напомним, с 17 мая в 12 районах Ленинградской области закрыты все торговые центры, площадь которых превышает 25 тысяч квадратных метров.