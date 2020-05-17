Названы населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Согласно данным оперативного штаба по Ленинградской области, в регионе по состоянию на 17 мая за минувшие сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Ленобласти заболевание подтверждено у 1982 человек. Поправились при этом 653 человека, умерли — 8. Последние случаи заражения были зафиксированы в следующих населенных пунктах:

  • Пикалево;
  • Мозолёво-1;
  • Бегуницы Волосовский район;
  • Губаницы Волосовский район;
  • Волхов;
  • Всеволожск;
  • Кудрово Всеволожский район;
  • Янино-1 Всеволожский район;
  • пгт им Морозова Всеволожский район;
  • пгт им Свердлова Всеволожский район;
  • Заневка Всеволожский район;
  • Рахья Всеволожский район;
  • Выборг;
  • Рощино Выборгский район;
  • Светогорск Выборгский район;
  • Ильичево Выборгский район;
  • Гатчина;
  • Сиверский Гачинский район;
  • Никольское Гатчинский район;
  • Высокоключевой Гатчинский район;
  • Вырица Гатчинский район;
  • массив Красницы Гатчинский район;
  • Белогорка Гатчинский район;
  • Лампово Гатчинский район;
  • Большое Верево Гатчинский район;
  • Мины Гатчинский район;
  • Кингисепп;
  • Котельский Кингисеппский район;
  • Кингисеппский Кингисеппский район;
  • Ивангород Кингисеппский район;
  • Кириши;
  • Отрадное Кировский район;
  • Старая Малукса Кировский район;
  • Дубки Ломоносовский район;
  • Приозерск;
  • Сосново Приозерский район;
  • Плодовое Приозерский район;
  • Кутузовское Приозерский район;
  • Запорожское Приозерский район;
  • Сланцы.
xkG49noZgqk
N040xfiUtxE
xLjNkpJGOVQ
zdNbYoK1jYk
ZXjDMrRhREk
yLMF09nayxw
rHwU0XNO0P0
_a5pXltx6kU
onHJYYlpE40
OoDGvBUX_FA

В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах за сутки. Всего на сегодняшний день в стране коронавирус подтвержден у 281 752 человек. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.