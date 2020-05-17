Названы населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба по Ленинградской области, в регионе по состоянию на 17 мая за минувшие сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом.
Всего в Ленобласти заболевание подтверждено у 1982 человек. Поправились при этом 653 человека, умерли — 8. Последние случаи заражения были зафиксированы в следующих населенных пунктах:
- Пикалево;
- Мозолёво-1;
- Бегуницы Волосовский район;
- Губаницы Волосовский район;
- Волхов;
- Всеволожск;
- Кудрово Всеволожский район;
- Янино-1 Всеволожский район;
- пгт им Морозова Всеволожский район;
- пгт им Свердлова Всеволожский район;
- Заневка Всеволожский район;
- Рахья Всеволожский район;
- Выборг;
- Рощино Выборгский район;
- Светогорск Выборгский район;
- Ильичево Выборгский район;
- Гатчина;
- Сиверский Гачинский район;
- Никольское Гатчинский район;
- Высокоключевой Гатчинский район;
- Вырица Гатчинский район;
- массив Красницы Гатчинский район;
- Белогорка Гатчинский район;
- Лампово Гатчинский район;
- Большое Верево Гатчинский район;
- Мины Гатчинский район;
- Кингисепп;
- Котельский Кингисеппский район;
- Кингисеппский Кингисеппский район;
- Ивангород Кингисеппский район;
- Кириши;
- Отрадное Кировский район;
- Старая Малукса Кировский район;
- Дубки Ломоносовский район;
- Приозерск;
- Сосново Приозерский район;
- Плодовое Приозерский район;
- Кутузовское Приозерский район;
- Запорожское Приозерский район;
- Сланцы.
В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах за сутки. Всего на сегодняшний день в стране коронавирус подтвержден у 281 752 человек. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.