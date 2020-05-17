Названы населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба по Ленинградской области, в регионе по состоянию на 17 мая за минувшие сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Ленобласти заболевание подтверждено у 1982 человек. Поправились при этом 653 человека, умерли — 8. Последние случаи заражения были зафиксированы в следующих населенных пунктах:

Пикалево;

Мозолёво-1;

Бегуницы Волосовский район;

Губаницы Волосовский район;

Волхов;

Всеволожск;

Кудрово Всеволожский район;

Янино-1 Всеволожский район;

пгт им Морозова Всеволожский район;

пгт им Свердлова Всеволожский район;

Заневка Всеволожский район;

Рахья Всеволожский район;

Выборг;

Рощино Выборгский район;

Светогорск Выборгский район;

Ильичево Выборгский район;

Гатчина;

Сиверский Гачинский район;

Никольское Гатчинский район;

Высокоключевой Гатчинский район;

Вырица Гатчинский район;

массив Красницы Гатчинский район;

Белогорка Гатчинский район;

Лампово Гатчинский район;

Большое Верево Гатчинский район;

Мины Гатчинский район;

Кингисепп;

Котельский Кингисеппский район;

Кингисеппский Кингисеппский район;

Ивангород Кингисеппский район;

Кириши;

Отрадное Кировский район;

Старая Малукса Кировский район;

Дубки Ломоносовский район;

Приозерск;

Сосново Приозерский район;

Плодовое Приозерский район;

Кутузовское Приозерский район;

Запорожское Приозерский район;

Сланцы.

В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах за сутки. Всего на сегодняшний день в стране коронавирус подтвержден у 281 752 человек. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.