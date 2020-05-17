Девушка рассказала, почему потушила Вечный огонь в Петербурге

Татьяна, потушившая Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, рассказала о причинах произошедшего. По ее словам, одна из причин — трехмесячная дочь.

У Василисы большие проблемы с развитием: девочке весной должны были сделать операцию, но из-за карантина ситуация осталась нерешенной. В нынешних условиях Татьяна с мужем даже не могут увидеться с ребенком, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Второй причиной послужила комната. Друг Татьяны предложил ей продать помещение, которое досталось женщине после детдома — якобы тогда можно было бы купить нормальное жилье в новостройке под Всеволожском. Женщина подписала доверенность. Оказалось, что мужчина в итоге продал чужую недвижимость бывшей жене.

В итоге все привело к тому, что женщина выпила с подругой и пришла на Марсово поле.