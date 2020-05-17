В «Меге» прокомментировали закрытие ТЦ

С 17 мая в ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» будут работать только магазины с товарами первой необходимости. За два дня до повторного закрытия торговые центры успели посетить 42% и 50% человек по сравнению с 2019 годом.

При этом количество людей контролировали с помощью системы подсчета посетителей.

«Система подсчета посетителей в режиме реального времени позволила нам контролировать количество людей, находящихся в «Мегах» единовременно, в соответствии с требованиями властей», — заявили в пресс-службе « Невским новостям «.

Сегодня в торговых центрах прокуратура Ленобласти проводит проверку на соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Проверочные мероприятия продлятся до 11 июня.

На данный момент, по данным пресс-службы, ТЦ не получали никаких актов проверки, предписаний или иных документов государственных органов о необходимости устранения нарушений.