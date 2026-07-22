В ООН назвали преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру военным преступлением после ударов по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях.

Об этом официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Хитан заявил в ответ на вопрос ТАСС.

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру считаются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – высказался официальный представитель ООН

Склады Wildberries в Котовске и Электростали атаковали беспилотники ночью 18 июля. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали погиб один человек, травмы получили 57.