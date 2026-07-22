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ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением - В ООН назвали преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру военным преступлением после ударов

В ООН назвали преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру военным преступлением после ударов по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях.

Об этом официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Хитан заявил в ответ на вопрос ТАСС.

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру считаются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – высказался официальный представитель ООН

Склады Wildberries в Котовске и Электростали атаковали беспилотники ночью 18 июля. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали погиб один человек, травмы получили 57.

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Теги

Wildberries ООН СВО Россия Украина
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Молодая петербурженка устроила дебош в метро и ранила ножом сотрудницу Росгвардии

женщина
Фото: Freepik.

Сотрудница Росгвардии получила ножевое ранение вечером 20 июля при попытке вывести 18-летнюю девушку из вагона метро на станции «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге.

Сотрудница Росгвардии ехала в вагоне в свободное от службы время и заметила пассажирку, которая громко кричала, размахивала руками, ложилась на сиденья и пол, мешая окружающим.

Женщина связалась с машинистом и попросила вызвать полицию. Когда она попыталась вывести нарушительницу из вагона, та достала нож и порезала ее по предплечью.

Подоспевшие правоохранители задержали девушку и доставили ее в отдел полиции. Нож изъяли. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего доставили в медпункт. Решается вопрос об уголовном деле.

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