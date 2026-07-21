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Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

Флаг Британии
Фото: Freepik

Британские военные проверили на учениях в Эстонии возможность беспилотника Nuan преодолеть расстояние до Санкт-Петербурга, сообщает The Sun.

По данным издания, аппарат смог пролететь более 240 километров. Во время маневров военные оценивали его возможности для нанесения условных ударов. 

В альянсе такие действия объясняют необходимостью сдерживания потенциальных угроз. Москва ранее неоднократно выражала обеспокоенность действиями НАТО в Европе и заявляла о готовности к переговорам на условиях равноправия и отказа от дальнейшей милитаризации региона, сообщает Neva.Today.

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Гарик Сукачев, Газманов и мотопарад: опубликована программа мотофестиваля «Балтик Ралли» в Выборге - Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спорти
Фото: сайт «Балтик Ралли»

Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спортивные соревнования и памятные акции. В этом году на сцену выйдут известные российские артисты: 24 июля перед зрителями выступит Гарик Сукачев, 25 июля — Олег Газманов и группа «Чиж & Co», а завершит музыкальную программу 26 июля Александр Скляр вместе с группой «Ва-банкъ».

В программе фестиваля также запланированы вечеринка в яхт-клубе «Лавола», акция «Бессмертный мотополк», открытие второй очереди мемориала «МотоПарк Мира на поле Пасхина», мотосвадьба, парады байкеров, соревнования по фигурному вождению и мотогонки.

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Кроме того, гостей ждут экскурсии на мотоциклах, выставка кастомных байков, клуб знакомств, а также турниры по теннису и домино. Организаторы предлагают участникам приехать в народных костюмах и привезти флаги своих городов и мотоклубов.

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