Британские военные проверили на учениях в Эстонии возможность беспилотника Nuan преодолеть расстояние до Санкт-Петербурга, сообщает The Sun.
По данным издания, аппарат смог пролететь более 240 километров. Во время маневров военные оценивали его возможности для нанесения условных ударов.
В альянсе такие действия объясняют необходимостью сдерживания потенциальных угроз. Москва ранее неоднократно выражала обеспокоенность действиями НАТО в Европе и заявляла о готовности к переговорам на условиях равноправия и отказа от дальнейшей милитаризации региона, сообщает Neva.Today.