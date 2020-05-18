Видео-экскурсия: самые остросюжетные и захватывающие были и небыли «Монрепо»

В Выборге «Монрепо» в «Ночь музеев» показали видео прогулку с рассказом о легендах, которые делают парк неповторимым и уникальным.

Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции в этом году «Ночь Музеев» в Ленобласти прошла в он-лайн формате, к которому присоединился и коллектив парка, показав экскурсия-шутку «Были и небылички парка Монрепо».

«Как у любого старинного парка, у Монрепо есть свои легенды и тайны, которые притягивают сюда людей. Одних в Монрепо манит магия гранитов, другие едут сюда на поиски Гипербореи, третьи хотят своими глазами увидеть Остров мёртвых с популярной картины Арнольда Бёклина. Небылиц накопилось столько, что в пору рассказывать «непридуманную историю Монрепо»», — отметили в парке.

«Спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Как будто вновь побывала в Монрепо», — отметила одна из зрителей.

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Отметим, что первая «Ночь музеев» прошла в Ленобласти в 2018 году, 30 учреждений культуры Ленобласти посетили более 10 тысяч человек. Тема «Ночи музеев» была обозначена как «Метаморфозы», а главными составляющими проекта стали: новизна, открытость, доступность музейного пространства для жителей Ленобласти, гостей и туристов.