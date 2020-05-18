Населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба на 18 мая, в Ленобласти выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом.
За все время в регионе заболели 2052 человека, вылечились при этом 697. Умерли в результате болезни восемь человек.
Последние случаи заражения были подтверждены в следующих населенных пунктах:
- Бокситогорск;
- Пикалево Бокситогорский район;
- Бор Бокситогорский район;
- Волосово;
- Бегуницы Волосовский район;
- Сумино Волосовский район;
- Курковицы Волосовский район;
- Курск Волосовский район;
- Вруди Волосовский район;
- Большая Вруда Волосовский район;
- Всеволожск;
- Сертолово Всеволожский район;
- Янино-1 Всеволожский район;
- Выборг;
- Победа Выборгский район;
- Ольшаники Выборгский район;
- Ильичево Выборгский район;
- Красносельское Выборгский район;
- Гатчина;
- Сиверский Гачинский район;
- Пудомяги Гатчинский район;
- Орлино Гатчинский район;
- Малое Верево Гатчинский район;
- Ляды Гатчинский район;
- Коммунар Гатчинский район;
- Дружная Горка Гатчинский район;
- Бугры Гатчинский район;
- Кингисепп;
- Кошкино Кингисеппский район;
- Луцк Кингисеппский район;
- Кировск;
- Шлиссельбург Кировский район;
- Отрадное Кировский район;
- Приладожский Кировский район;
- Кириши;
- Отрадное Кировский район;
- Тервеничи Лодейнопольский район;
- Новоселье Ломоносовский район;
- Русско-Высоцкое Ломоносовский район;
- Лаголово д. Мухоловка Ломоносовский район;
- Нижняя Бронка Ломоносовский район;
- Глобицы Ломоносовский район;
- Виллози Ломоносовский район;
- Луга;
- Саперное Приозерский район;
- Овсище Сланцевский район;
- Тихвин;
- Никольское Тосненский район;
- Тарасово Тосненский район;
- Коркино Тосненский район.