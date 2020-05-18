Населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 18 мая, в Ленобласти выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом.

За все время в регионе заболели 2052 человека, вылечились при этом 697. Умерли в результате болезни восемь человек.

Последние случаи заражения были подтверждены в следующих населенных пунктах:

  • Бокситогорск;
  • Пикалево Бокситогорский район;
  • Бор Бокситогорский район;
  • Волосово;
  • Бегуницы Волосовский район;
  • Сумино Волосовский район;
  • Курковицы Волосовский район;
  • Курск Волосовский район;
  • Вруди Волосовский район;
  • Большая Вруда Волосовский район;
  • Всеволожск;
  • Сертолово Всеволожский район;
  • Янино-1 Всеволожский район;
  • Выборг;
  • Победа Выборгский район;
  • Ольшаники Выборгский район;
  • Ильичево Выборгский район;
  • Красносельское Выборгский район;
  • Гатчина;
  • Сиверский Гачинский район;
  • Пудомяги Гатчинский район;
  • Орлино Гатчинский район;
  • Малое Верево Гатчинский район;
  • Ляды Гатчинский район;
  • Коммунар Гатчинский район;
  • Дружная Горка Гатчинский район;
  • Бугры Гатчинский район;
  • Кингисепп;
  • Кошкино Кингисеппский район;
  • Луцк Кингисеппский район;
  • Кировск;
  • Шлиссельбург Кировский район;
  • Отрадное Кировский район;
  • Приладожский Кировский район;
  • Кириши;
  • Отрадное Кировский район;
  • Тервеничи Лодейнопольский район;
  • Новоселье Ломоносовский район;
  • Русско-Высоцкое Ломоносовский район;
  • Лаголово д. Мухоловка Ломоносовский район;
  • Нижняя Бронка Ломоносовский район;
  • Глобицы Ломоносовский район;
  • Виллози Ломоносовский район;
  • Луга;
  • Саперное Приозерский район;
  • Овсище Сланцевский район;
  • Тихвин;
  • Никольское Тосненский район;
  • Тарасово Тосненский район;
  • Коркино Тосненский район.