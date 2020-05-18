Населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба на 18 мая, в Ленобласти выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом.

За все время в регионе заболели 2052 человека, вылечились при этом 697. Умерли в результате болезни восемь человек.

Последние случаи заражения были подтверждены в следующих населенных пунктах: