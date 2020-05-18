Бизнесменов Ленобласти приглашают рассказать о том, как справляться с трудностями

Областной Фонд поддержки предпринимательства ко Дню российского предпринимательства запускает акцию #нашбизнес47.

На своих страницах в Instagram и ВКонтакте предпринимателям предлагается выкладывать видео до 1 минуты, в котором нужно не просто рассказать о своем бизнесе (название, сферу деятельности и район), но и поделиться тем, как они сейчас у условиях новой коронавирусной инфекции справляются с трудностями и дать советы другим предпринимателям.

Видео необходимо отметить хештегом #нашбизнес47, обязательно указать Фонд @fpp_lo, страничка в соцсетях должна быть открытой. Самые интересные видео будут размещены на страницах Фонда в социальных сетях.

Как уже ранее писал ivbg.ru, индивидуальные предприниматели в Ленобласти могут рассчитывать на отсрочку платежей по налогам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев, снижение ставки налога по УСН («доходы») с 6% до 1% для определённых ОКВЭД, снижение значения коэффициента К2 (при ЕНВД), продление на 4 месяца налога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года. Также предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки по оплате коммерческой аренды до 01.10.2020 года с последующей рассрочкой платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее чем на 50% за тот период, когда Ваше предприятие не работало. Если предприниматель арендует государственное или муниципальное имущество, то он может получить освобождение от арендной платы сроком на 3 месяца (март, апрель, май), отсрочку на уплату арендных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рассрочкой до конца 2020 года, отсрочку на уплату арендных платежей 01.10.2020 с рассрочкой до конца 2021 года (для наиболее пострадавших хозяйствующих субъектов).