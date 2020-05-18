Ленобласть отмечает День музеев

Сегодня, 18 мая, Ленинградская область отмечает Международный день музеев. Только за прошлый год в регионе прошло более 200 выставок, музеи посетили более 1 млн человек.

«Мы поздравляем всех сотрудников музеев с их профессиональным праздником. Этот день – еще один повод напомнить о той важной кропотливой работе по изучению и сохранению культурного наследия, которую вы ведете», — обратился к музейным работникам председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Всего в Ленобласти работает 36 музеев, объединенных в шесть учреждений культуры: Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, музей-заповедник «Парк Монрепо», «Музейное агентство», Выборгский объединенный музей-заповедник, «Эрмитаж-Выборг» и музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

Ранее ivbg.ru писал, что в парке Монрепо появится яблоне-грушевый сад. Слева от входа деревья разбили согласно историческим планам XVIII века — им придадут различную форму с помощью стрижек и специальных опор для роста.