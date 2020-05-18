Finnair в июле возобновит полеты в Петербург и Москву

Финская авиакомпания возобновит приостановленные из-за коронавируса полеты в Петербург и Москву.
Также в июле Finnair планирует возобновить сообщение с Берлином, Парижем, Лондоном, Мюнхеном, Осло, Копенгагеном, Будапештом и с другими городами Европы. В августе будут возобновлены полеты в Барселону, Мадрид и Рим. В июле откроются и азиатские маршруты: Пекин, Шанхай, Токио, Сингапур и Бангког.
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16.05.2020 526
Сообщается, что авиакомпания в июле осуществить около трети от обычного числа рейсов.