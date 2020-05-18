За выходные вертолет санавиации транспортировал четырех человек из Ленобласти

За минувшие выходные, 15-17 февраля, вертолет санитарной авиации в Ленобласти совершил пять вылетов.

Как сообщает пресс-служба Национальной службы санавиации, 15 мая из Сланцев в Петербург транспортировали малыша с закрытой черепно-мозговой травмой. В этот же день в Выборге оказали помощь мальчику с рвано-ушибленной раной головы.

16 мая из Тосно в Токсово доставили пациента с ожогами. 17 мая в Ленинградскую областную клиническую больницу из Луги транспортировали больного с острой почечной недостаточностью.