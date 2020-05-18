В Гатчинском районе постепенно возвращаются отмененные из-за коронавируса автобусные маршруты

Жительница Гатчинского района во время “прямой линии” пожаловалась губернатору Ленобласти на то, что ни один из снятых из-за пандемии маршрутов до сих пор не вернули обратно.

В частности, были отменены все рейсы маршрута №502, который связывал пять деревень — от Сиверского до Лядов. Но до сих пор его не возобновили.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим заверила, что с сегодняшнего дня по большинству маршрутов восстанавливается движение, перевозчики постепенно начинают возвращаться в обычный режим работы.

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