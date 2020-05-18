Александр Дрозденко рассказал, когда в Ленобласти откроются детские сады

С 1 июня детские сады точно откроются в районах, входящие в «зеленую» зону, и с большой вероятностью — в «желтой».

К Александру Дрозденко во время “прямой линии” обратилась многодетная мама из Киришского района. Она поинтересовалась, когда в Ленобласти откроются детские сады.

Губернатор Ленобласти отметил, что детские сады с 1 июня начнут работать в районах, входящие в «зеленую» зону, и с высокой долей вероятности в “желтой”. По “красной” зоне пока нет ответа, «необходимо подробно обсудить этот вопрос с Роспотребнадзором».

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Ранее мы сообщали, что детские сады Ленобласти до 22 мая продолжат работать в режиме дежурных групп.