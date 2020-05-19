Столкновение автомобилей произошло на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге — видео

Авария произошла вечером 18 мая на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы в Северной столице.
По информации дорожной полиции, на трассе произошло столкновение двух автомобилей. После сильного удара один из автомобилей выехал на тротуар и сбил дорожный знак.
Информация о пострадавших не покупала.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.