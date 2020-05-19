В Ленобласти и Санкт-Петербурге рыбакам выписали более 150 протоколов

Любители незаконной ловли рыбы получили больше сотни протоколов.

По информации пресс-службы транспортной полиции, за 2020 год в Ленобласти и Санкт-Петербурге было составлено 155 протоколов на браконьеров незаконно добывающих рыбу.

В полиции отметили, что кроме протоколов было заведено пять уголовных дел.

Вам будет интересно В СЗФО с начала мая у браконьеров изъяли почти 800 кг рыбы А также более одной тысячи незаконных орудий ловли. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, с 1 по 11 мая инспекторы... 13.05.2020 190

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО напомнили, что до 20 мая запрещён вылов щуки, до 15 июня — судака, леща и хариуса, а по 15 июля – раков.