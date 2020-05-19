В Ленобласти и Санкт-Петербурге рыбакам выписали более 150 протоколов

Любители незаконной ловли рыбы получили больше сотни протоколов.
По информации пресс-службы транспортной полиции, за 2020 год в Ленобласти и Санкт-Петербурге было составлено 155 протоколов на браконьеров незаконно добывающих рыбу.
В полиции отметили, что кроме протоколов было заведено пять уголовных дел.
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