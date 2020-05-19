Фура попала в аварию на КАД, собралась трехкилометровая пробка

В связи с аварией на 43 км внутреннего кольца КАД для движения доступна только полоса безопасности, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительной информации, авария произошла сегодня, 19 мая, около 11:10. Столкнулись три автомобиля, в том числе фура — в результате ее развернуло на проезжей части, заблокированы оказались первая, вторая, третья и четвертая полосы.

Пострадавших нет. На месте работают подрядчики, обслуживающие дорогу. Ожидается прибытие спецтехники для эвакуации поврежденного автомобиля. На участке образовался автомобильный затор протяженностью около трех километров.