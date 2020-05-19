СМИ: в Петербурге запретили прощаться с покойными вне зависимости от причины смерти

В Санкт-Петербурге запретили прощание с покойными вне зависимости от диагноза — ограничения должны действовать до особого распоряжения.
Запрет распространяется даже если человек умер в результате несчастного случая или насилия. Соответствующее предписание главного санитарного врача города публикует «Фонтанка».
Объясняется ограничение «продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге». При этом на официальных ресурсах предписание не опубликовано.
Тем временем в справочной службе ГУП «Ритуальные услуги» сообщили, что морги продолжат работать в штатном режиме, при этом закрытый гроб теперь обязателен, поскольку все тела находятся в одном месте.