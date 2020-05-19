В Ленобласти дан старт общественным работам. Зарплата составит два МРОТ

Постановление о начале общественных работ в сфере дорожного хозяйства подписал Губернатор региона Александром Дрозденко.

В постановлении определен порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на финансирование общественных работ во время эпидемии новой коронавирусной инфекции. На первом этапе субсидии будут выделяться по итогам конкурсного отбора. Общественные работы начнутся с 25 мая.

«Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям, оставшимся сегодня без дохода, возможность работать и зарабатывать. Сегодня мы запускаем общественные работы в дорожной сфере, в дальнейшей рассматриваем и другие — экология и создание интерактивных карт», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Для того, чтобы принять участие в общественных работах, безработные и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена, должны дистанционно обратиться в удобный районный филиал Биржи труда. Оплата таких работ будет составлять 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ).

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Как уже ранее писал ivbg.ru, граждане, уволенные с 1 марта 2020 года и обратившиеся на Биржу труда, могут получить пособие в размере 12130 рублей (период выплаты: апрель-июнь) без предъявления справки о средней заработной плате за последние три месяца по последнему месту работы.

Напомним, что все документы Центры занятости населения Ленобласти в связи с мерами, принимаемыми для нераспространения коронавирусной инфекции, принимает в электронном виде: на портале Биржи труда или портале Работа в России.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.