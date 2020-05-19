Респираторы в Ленобласти стали изготавливать быстрее. Спасибо нацпроекту

На предприятии в поселке имени Морозова завершилась первая волна реализации нацпроекта «Повышение производительности труда».

«Респираторный комплекс» стал первым предприятием Ленобласти, которое участвует в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». При участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда с начала года 30 сотрудников предприятия были обучены инструментам бережливого производства.

В цепочке производства респиратора с клапаном ffp2 было проведено тщательное исследование процесса изготовления, а также предложены механизмы повышения выработки и минимизации трудовых ресурсов и времени. В итоге, благодаря проведенной работе, время протекания процесса изготовления партии респираторов (250 штук) сократилось в семь раз

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Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились шесть предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”. Всего за четыре года к проекту планируется подключить 169 региональных производств и обучить инструментам бережливого производства 1506 сотрудников.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти.