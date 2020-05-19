В Киришах из задымленного дома эвакуировали людей

15 человек эвакуировано из-за пожара в многоквартирном доме в Киришах Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 10.52 19 мая, огонь охватил пять квадратных метров. Загоревшаяся квартира была заперта, пожарным пришлось вскрывать дверь ломом.

Из задымленного здания при помощи кислородных масок вывели троих человек, еще 12 — под контролем пожарных.

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Пожарный надзор Киришского района выясняет причины случившегося.