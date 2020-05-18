В Новой Ладоге продолжают гореть памятники архитектуры

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти продолжают гореть расселенные деревянные особняки —  купеческие дома 19 века, являющиеся главной ценностью городской застройки Новой Ладоги. 

Департамент по охране памятников Ленобласти совместно с правоохранительными органами приложат все усилия, чтобы найти и наказать виновных в поджоге памятников. 

Фото: Владимир Цой

Как сообщает председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой, сейчас важно начать реставрировать и воссоздавать жилые дома. 

“Но без инициативы неравнодушных людей, частных собственников, мы не сохраним Новую Ладогу. Купеческие особняки вполне могут обрести вторую жизнь именно как жилье, как они некогда и создавались”, — пишет Владимир Цой.

Сейчас совместно с администрацией Волховского района готовится комплексные предложения по вовлечению в деловой оборот деревянных памятников Ладоги.