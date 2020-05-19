В Торошковичах ГУП «Леноблводоканал» приступил к строительству водопровода

Работы, в ходе которых в деревне Лужского района планируется проложить почти 10 километров новых водопроводных труб, выполняет ГУП «Леноблводоканал» в рамках регионального проекта «Чистая вода»

После проведенных работ жители деревни Торошковичи, население которой в летний период увеличивается до 5 тысяч человек, будут обеспечены качественной артезианской питьевой водой из системы центрального водоснабжения.

Региональный проект «Чистая вода» — часть национального проекта «Экология». Его цель до 2024 года повышение качества питьевой воды для населения.

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Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. Компания уже работает в Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском, Выборгском, Бокситогорском, Приозерском, а также в городах Шлиссельбург и Коммунар, Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района.

К тому же, теперь в «Леноблводоканале» работы по благоустройству, в том числе асфальтирование, будут выполняться максимум в течение трех суток после устранения аварии. А специалисты «Леноблводоканала» совместно с сотрудниками МЧС дважды в год проводят обследование всех пожарных гидрантов и пожарных колонок в районах работы предприятия.