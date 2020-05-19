Число жертв пожара в больнице Св. Георгия в Петербурге увеличилось до шести

Как ранее сообщал ivbg.ru, пять человек погибли при пожаре в больнице Санкт-Петербурга, где лечат больных COVID-19. Причиной пожара могло стать замыкание в аппарате ИВЛ «Авента-М».

Как сообщают «Невские Новости», 19 мая скончался еще один пострадавший во время пожара в больнице. Согласно экспертизе, причина смерти – отравление продуктами горения (угарным газом). Таким образом, количество жертв пожара достигло шести.

Ранее ivbg.ru писал о том, что, согласно распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова, родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия будет выплачено по миллиону рублей.