В пяти районах Ленобласти запретили посещать кладбища

С 20 мая в районах, входящих в “красную” зону, запретили посещение кладбищ, исключение — похороны в присутствии близких родственников. Подписано соответствующее постановление.

В документе говорится, что с 20 мая во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах запрещено свободное посещение. За исключением похорон в присутствии близких родственников, а также проведения уборки на территории с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

В “желтой” зоне — Бокситогорском, Кингисеппском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском, Волосовском и Киришском районах — с 20 мая запрещено посещать кладбища в нерабочие праздничные дни, в дни религиозных праздников. Исключение — похороны и уборка на территории.

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