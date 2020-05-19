Гостехнадзор и ГИБДД проверили масочный режим и эксплуатацию самоходной техники в Ленобласти  

Сразу в нескольких районах Ленобласти сотрудники Гостехнадзора и ГИБДД провели рейды по проверке эксплуатации самоходной техники и соблюдению масочного режима.

Рейды были проведены в Бокситогорском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском и Лужском районах. Сотрудники ГИБДД проверили 112 самоходных машин и прицепов к ним. В ходе рейда выявлено 32 административных правонарушения по ст. 9.3 и ст. 12.37. КОАП РФ (нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности).

Рейды проводились совместно с сотрудниками Гостехнадзора. На соблюдение правил ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах были проинспектированы предприятия торговли, ТЦ, парки, детские площадки и придомовые территории в Лодейном Поле. Установлено, что 95 % сотрудников сферы торговли следуют правилам, 50 % граждан носят маски на улице, а 90 % — и при посещении магазинов и аптек.