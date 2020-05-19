В Ленобласти обновили список поселений, жители которых могут получить льготную сельскую ипотеку

Ленобласть утвердила новый список населенных пунктов, включенных в программу “сельской ипотеки”. Подписано соответствующее постановление.

Правительство Ленобласти еще в конце апреля обновило список населенных пунктов, на которые распространяются льготные условия получения сельской ипотеки. Из этого перечня исключили пригородные муниципалитеты в 15-километровой зоне от Петербурга: Бугры, Янино, Новодевяткино, Новоселье и другие. Однако постановление вступит в силу только с 1 июня 2020 года.

С более подробным списком можно ознакомиться по ссылке.