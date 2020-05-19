Центр реабилитации ластоногих в Репино просит помощи

Центр реабилитации морских млекопитающих в Репино нуждается в финансовой поддержке: ресурсы уже на исходе.

Просьбы о помощи защитники разместили в группе «Спасение тюленей 699-23-99» во “ВКонтакте”. В сообщении отмечается, что сезон спасения 2020 года выдался чрезвычайно сложным для центра. Поступило множество раненых, больных и новорожденных нерп и тюленей.





В среднем на одного постояльца уходит 60-70 тысяч рублей, а в центре их 27. Только с февраля на тюленей было потрачено около 970 тысяч рублей. Деньги уходят на приобретение рыбы и вывоз биоотходов, покупку лекарственных препаратов, оборудование, лабораторные анализы, ветеринарные сопроводительные документы, дезинфицирующие средства, витамины, уборочный инвентарь, средства индивидуальной защиты и обязательные отчисления.

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Добавляется, что помочь тюленям и нерпам можно только на сайте центра ластоногих. Никаких других способов передачи средств нет.