Зоозащитники опубликовали фото тюленя, расстроенного из-за неудавшегося побега

Тюлененок попытался сбежать через приоткрытую дверь во время чистки бассейна, но столкнулся с непреодолимым препятствием.

Один из подопечных приюта для морских млекопитающих предпринял попытку побега: воспользовавшись ситуацией, что сотрудники неплотно закрыли дверь во время чистки бассейна, малыш вырвался в общий коридор. Но заблудился и «приуныл» после неудачного побега.

Тюлененка нашли и вернули обратно в бассейн к остальным, которых в скором времени выпустят в их естественную среду обитания.

Буквально через пару часов в сети уже начал появляться новый мем.